"Je suis très excité. C'est un peu irréel, tout s'est passé tellement vite. Mais quand une opportunité comme celle-ci arrive et qu'un club de ce standing vient toquer à ta porte, c'est impossible de dire non. Je viens de faire le tour des installations, c'est un endroit incroyable pour travailler au quotidien. J'ai vraiment hâte de commencer. Tous ceux qui ont joué pour Toulon ou contre Toulon m'ont expliqué à quel point c'est incroyable de jouer ici. Ce serait génial d'ajouter une ou deux bannières de champion en plus. C'était un des critères de ma décision : gagner des trophées. Les dirigeants ont construit une équipe remplie de stars, j'ai hâte d'y ajouter ma touche."