"Le téléphone sonne, on te propose l'Aviron... Et l'Aviron, ça ne se refuse pas !", détaille le néo-bayonnais Pascal Cotet. Le pilier droit de 28 ans a pu saisir l'occasion de renouer avec l'élite du rugby français en cas de montée de son nouveau club, plus de 10 ans après son seul match en Top 14, avec l'USAP en 2012. Celui qui a écumé les clubs de Pro D2 et de nationale explique son choix par une soif de défi : "C'est la plus grosse étape rugbystique de ma carrière, mon plus gros défi".

De son côté, l'ouvreur Jason Robertson, né au Zimbabwe mais bel et bien Néo-Zélandais, détaille dans les colonnes du journal de l'Aviron son excitation et envie de jouer sous des couleurs qui lui inspirent le respect : "Bayonne, chez nous, c'est connu ! Notamment, parce que des All Blacks y ont joué." (Joe Rokocoko ou Neemiah Tialata entre autres). Le demi d'ouverture de 27 ans, dont le pré contrat est signé depuis début avril, pourra bientôt rejoindre son nouveau club après des mois d'attente. Et, qui sait, peut-être pour jouer (ou rejouer pour Cotet) au plus haut niveau du rugby français.