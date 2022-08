Les ailes du Top 14 vont-elles gagner encore un peu plus de vitesse à partir de fin 2023 ? C'est en tout cas une possibilité selon The Rugby Paper. Finisseur hors pair (34 essais en 125 matchs avec Exeter), Jack Nowell pourrait bien quitter l'Angleterre en juin prochain, date de la fin de son contrat, pour rallier l'Hexagone. Selon le média britannique "le CV de Jack Nowell fait actuellement le tour des responsables de recrutement de Top 14 et plusieurs équipes françaises sont intéressées".

Bien évidemment, aucune formation n'a véritablement été citée mais Toulon et Clermont seraient sur le coup. L'ASM pourrait bien en voir le potentiel remplaçant de Damian Penaud, lui aussi en fin de contrat dans dix mois. Freiné durant toute sa carrière par de grosses blessures, Nowell possède néanmoins un talent indéniable, son arrivée pourrait faire très mal aux défenses de notre cher championnat.

Tuilagi et Curry également visés par des clubs français

Jack Nowell n'est pas le seul international anglais à plaire du côté des recruteurs tricolores. Apparemment intéréssé par le joueur d'Exeter, le Rugby Club toulonnais regarderait également du côté de Sale. La raison ? La situation de Tom Curry, dont un départ des Sharks en 2023 ne serait pas à exclure. Pour recruter le troisième ligne aile, le RCT devra faire face à la concurrence des Tigers de Leicester, qui ne cachent pas leur intérêt pour le joueur de 24 ans aux 36 sélections.

Autre joueur qui agite le marché, Manu Tuilagi. Son nom résonne souvent du côté des clubs français et selon Ruck, le Racing 92 serait toujours très chaud pour enrôler le centre anglais. Âgé de 31 ans, le joueur de Sale, lui aussi en fin de contrat dans un an, est également courtisé par des clubs japonais et américains. Tout ce beau monde devrait donc agiter le mercato durant les prochains mois !