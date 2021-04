Le premier comité directeur de la LNR de René Bouscatel a pris une première décision. Il a décidé d'ouvrir à titre exceptionnel une nouvelle période de recrutement du 9 avril au 30 avril. Les clubs professionnels auront ainsi le droit d'engager un joueur comme joker médical ou comme joueur supplémentaire (mesures limitées à mars et janvier jusqu'alors). Il s'agit a priori d'une mesure exceptionnelle liée à la crise de la Covid 19. C'est une décision très forte, dans la mesure où la course au maintien ou aux phases finales pourraient être impactées par l'arrivée in extremis de joueurs décisifs.