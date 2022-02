Si Lyon et Toulon avaient également transmis une offre, Montpellier et La Rochelle, perçus comme les projets les plus attractifs, s'étaient retrouvés "en finale" pour s'attacher ses services. Le Landais a finalement opté pour le challenge héraultais. Au GGL Stadium, Léo Coly devrait se partager le poste de 9 avec le Springbok Cobus Reinach et le Géorgien Gela Aprasidze, tous deux engagés jusqu'en 2023, Benoît Paillaugue arrivant de son côté en fin de contrat en juin prochain. La venue de l'ancien champion du monde des moins 20 ans, engagé jusqu'en 2025 avec Mont-de-Marsan, nécessitera le paiement d'une indemnité avoisinant 500 000 €.