L'ailier, qui compte plusieurs apparitions avec les Lions Britanniques et Irlandais, se remet d'une rupture du ligament croisé au genou, mais ne manque pas de prétendants. Les Sharks de Sale, les London Irish et les Wasps seraient aussi intéressés pour l'enrôler en vue de la saison prochaine. Mais selon les informations de The Rugby Paper, c'est donc bien Leicester qui a la faveur des pronostics.

Les Tigers peaufinent actuellement leur recrutement, après avoir perdus plusieurs de leurs cadres comme George Ford, Ellis Genge ou encore Nemani Nadolo. La signature d'Handre Pollard avait d'ailleurs déjà été officialisée alors que Jimmy Gopperth devrait arriver bientôt.