Après des mois de rumeurs et de bruits de couloir, le dossier Damian Penaud arrive-t-il à son terme ? Selon les informations de Midi Olympique et Rugbyrama, le Stade toulousain avance plus que jamais pour attirer l’ailier international (37 sélections). Mais si le joueur est enclin à rejoindre le club aux cinq Coupes d’Europe, un problème demeure pour finaliser l’opération : le salary cap. Didier Lacroix, le président du Stade toulousain, devra en effet se séparer de plusieurs éléments pour tenter d’accueillir le Clermontois. Les départs de Selevasio Tolofua à Toulon et Martin Page-Relo à Lyon sont actés, mais le sort de certains trois-quarts reste encore à trancher.

Matthis Lebel, la clause qui change tout

Parmi eux, le dossier de l’ailier français est particulièrement scruté. Sous contrat jusqu'en 2024, Matthis Lebel possède une clause de sortie dans son contrat, activable par le joueur et le club. Auteur de quatre essais en huit rencontres sous le maillot rouge et noir, l’ailier international (5 sélections) est convoité. En octobre dernier, Midi Olympique publiait dans ses colonnes l’intérêt prononcé de Lyon sur ce dossier. Après la perte de Josua Tuisova, qui partira au Racing 92, le LOU a besoin de se renforcer aux ailes. Une opération qui mènerait Toulouse à perdre l’un de ses joueurs formés au club, mais qui permettrait tout de même de libérer de la masse salariale.

Top 14 - Matthis Lebel (Toulouse)Icon Sport

Dimitri Delibes, une prolongation plus incertaine

Même constat ou presque pour le polyvalent trois-quarts. Également formé en Haute-Garonne, le jeune centre-ailier de 23 ans est lui en fin de contrat dès cette saison sans option. Dans ce contexte, Midi Olympique annonce que Dimirti Delibes est courtisé par La Rochelle. Pourtant, la prolongation de Delibes avait été érigée en priorité par le club rouge et noir. Mais aujourd’hui la donne a peut-être changé alors que le Stade toulousain accélère sur Damian Penaud.

Les cas Chocobares et Mallia pas encore tranchés

Ugo Mola et Didier Lacroix devront également se saisir des dossiers argentins. En effet, Santiago Chocobares et Juan Cruz Mallia arrivent au terme de leur bail. Le premier n’a plus joué depuis mars 2022, la faute à une lourde blessure au genou, et ne devrait pas retrouver les terrains avant janvier 2023. Le second a été très peu utilisé depuis le début de la saison (trois matchs). Pour autant, Mallia a été titulaire lors des trois tests de l’Argentine à l’arrière. Avec la concurrence d’Ange Capuozzo et le retour de Thomas Ramos, le Puma pourrait revenir en forme et donner des maux de tête aux dirigeants toulousains.

Top 14 - Juan Cruz Mallia (Toulouse)Icon Sport

Tim Nanaï-Williams et Arthur Bonneval ne devraient pas être conservés

Un autre dossier, moins prioritaire, semble être en passe d’être réglé. Tim Nanaï-Williams devrait partir de la ville rose à l’issue de la saison. Arrivé en 2021 en provenance de Clermont, le polyvalent arrière n’a joué que dix-sept matchs et n’est que très peu utilisé cette saison. Même tendance pour Arthur Bonneval, qui n’a disputé que trois rencontres cette saison, dont le destin devrait s’écrire ailleurs qu’en Haute-Garonne.

Par Clément LABONNE