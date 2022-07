À noter que seuls Bayonne et Perpignan disposent de dix jours de transactions supplémentaires, puisqu'ils ont longtemps été dans l'attente de savoir s'ils évolueraient en Top 14 la saison prochaine. Voici le récapitulatif complet :

Bayonne

Arrivées : Cotet (pilier, Narbonne) ; Scholtz (pilier, Wasps) ; Béthune (pilier, Stade français) ; Acquier (talonneur, Brive) ; Bosch (talonneur, La Rochelle) Ceyte (deuxième ligne, Nevers) ; Leindekar (deuxième ligne, Oyonnax) ; Kafatolu (troisième ligne, Castres) ; Huguet (troisième ligne, Carcassonne) ; Machenaud (demi de mêlée, Racing 92) ; Lopez (ouvreur, Clermont) ; Robertson (ouvreur, Narbonne) ; Buliruarua (centre, La Rochelle) ; Pourailly (ailier, Clermont) ; Rasaku (ailier, Fidji 7).

Top 14 - Maxime Machenaud (Racing 92) va rejoindre BayonneIcon Sport

Départs : Mousset (pilier, retraite) ; Boniface (pilier, Bordeaux-Bègles) ; Ulugia (talonneur, retraite) ; Delonca (talonneur, Dax) ; Galarza (deuxième ligne, retraite) ; Luamanu (2e ligne, non conservé) ; Taofifenua (3e ligne, Oyonnax) ; Usarraga (troisième ligne, Castres) ; Venter (demi de mêlée, Montauban) ; Lafage (ouvreur, Vannes) ; Ordas (ouvreur, non conservé) ; Costossèque (centre, Vannes) ; Ravouvou (ailier, Oyonnax).

Bordeaux-Bègles

Arrivées : Vaotoa (pilier, Montauban) ; Falatea (pilier, Clermont) ; Boniface (pilier, Bayonne) ; Miquel (troisième ligne, Toulouse) ; Holmes (ouvreur, Toulouse) ; Vili (centre, Clermont) ; Tambwe (ailier, Bulls).

Top 14 - Tani Vili (ASM Clermont) va rejoindre l'UBBIcon Sport

Départs : Paiva (pilier, La Rochelle) ; Baggiani (pilier, Vannes) ; Dweba (talonneur, Stormers) ; Picamoles (troisième ligne, retraite) ; Roumat (troisième ligne, Toulouse) ; Trinh-Duc (ouvreur, retraite) ; Seuteni (centre, La Rochelle) ; Lam (ailier, Montpellier) ; Woki (troisième ligne, Racing 92).

Brive

Arrivées : Van der Merwe (pilier, London Irish) ; Vanai (pilier, Agen) ; Yann Lagane (pilier, Bordeaux-Bègles) ; Da Silva (talonneur, Stade français) ; Delannoy (deuxième ligne, Pau) Papali’i (troisième ligne, Connacht) ; Bruni (troisième ligne, Vannes) ; Arnold (centre, Connacht).

Pro D2 - Rodrigo Bruni (RC Vannes) va rejoindre BriveIcon Sport

Départs : Bekoshvili (pilier, Carcassonne) ; Thomas (pilier, Rouen) ; Chauvac (pilier, Montpellier) ; Acquier (talonneur, Bayonne) ; Narisia (talonneur, Racing 92) ; Lebas (deuxième ligne, Oyonnax) ; Cerqueira (2e ligne, non conservé) ; Fa’aso’o (troisième ligne, London Irish) ; Kamikamica (troisième ligne, Racing 92) ; Giorgadze (3e ligne, Montauban) ; Abzhandadze (ouvreur, Montauban) ; Galala (centre, Montauban) ; Tournebize (ailier, non conservé).

Castres

Arrivées : Azar (pilier, Carcassonne) ; Maravat (deuxième ligne, Agen) ; Usarraga (troisième ligne, Bayonne) ; Doubrère (1/2 de mêlée, Mont-de-Marsan) ; Séguret (centre, Grenoble).

Pro D2 - Adrien Séguret (FC Grenoble) va rejoindre CastresIcon Sport

Départs : Nostadt (pilier, Provence Rugby) ; Jacquet (deuxième ligne, non conservé) ; Whetton (deuxième ligne, Colomiers) ; Onambélé (troisième ligne, Carcassonne) ; Hermet (troisième ligne, Oyonnax) ; Kockott (demi de mêlée, retraite) ; Aguillon (centre, Carcassonne) ; Guillemin (ailier, Montauban).

Clermont

Arrivées : Godener (3e ligne, Stade français) ; Plisson (ouvreur, La Rochelle) ; Belleau (ouvreur, Toulon) ; Hériteau (centre, Toulon) ; Simone (centre, Brumbies) ; Delguy (ailier, Perpignan) ; Newsome (arrière, Waratahs).

Top 14 - Bautista Delguy (Perpignan) va rejoindre ClermontIcon Sport

Départs : Ravai (pilier, non conservé) ; Falatea (pilier, Bordeaux-Bègles) ; C. Lanen (troisième ligne, Massy) ; Parra (demi de mêlée, Stade français) ; Lopez (ouvreur, Bayonne) ; Hanrahan (ouvreur, Newport) ; Vili (centre, Bordeaux-Bègles) ; Pourailly (ailier, Bayonne) ; Matsushima (arrière, non conservé).

La Rochelle

Arrivées : Paiva (pilier, Bordeaux-Bègles) ; Colombe (pilier, Racing 92) ; Lespiaucq (talonneur, Pau) ; Dillane (deuxième ligne, Connacht) ; Tanga (troisième ligne, Racing 92) ; Hastoy (ouvreur, Pau) ; Seuteni (centre, Bordeaux-Bègles) ; Thomas (ailier, Racing 92).

Top 14 - Ulupano Seuteni (Bordeaux-Bègles) va rejoindre La RochelleIcon Sport

Départs : Herrera (pilier, non conservé) ; Priso (pilier, Toulon) ; Papidze (pilier, Pau) ; Bosch (talonneur, Bayonne) ; Tanguy (deuxième ligne, Toulon) ; Vito (troisième ligne, retraite) ; Liebenberg (troisième ligne, retraite) ; West (ouvreur, Toulon) ; Plisson (ouvreur, Clermont) ; Sinzelle (centre, Toulon) ; Buliruarua (centre, Bayonne) ; Tabu (ailier, Bourg-en-Bresse) ; Retière (ailier, Toulouse).

Lyon

Arrivées : Tafili (pilier, Toulouse) ; Coltman (talonneur, Highlanders) ; Botha (troisième ligne, Bulls) ; Gouzou (troisième ligne, Mont-de-Marsan) ; Godwin (centre, Western Force) ; Maraku (centre, Narbonne).

Pro D2 - Josiah Maraku (Narbonne) va rejoindre LyonIcon Sport

Départs : Ivaldi (talonneur, Stade français) ; Bastareaud (3e ligne, non conservé) ; Fainga’a (troisième ligne, non conservé) ; Ngatai (centre, Leinster) ; Barassi (centre, Toulouse) ; Laporte (arrière, Pau).

Montpellier

Arrivées : Tu’inukuafe (pilier, Blues) ; Chauvac (pilier, Brive) ; Doumenc (troisième ligne, Carcassonne) ; Coly (demi de mêlée, Mont-de-Marsan) ; Carbonel (ouvreur, Toulon) ; Lam (ailier, Bordeaux-Bègles).

Top 14 - Louis Carbonel (Toulon) va rejoindre MontpellierIcon Sport

Départs : Hamadache (pilier, Agen) ; Nariashvili (pilier, non conservé) ; Guirado (talonneur, retraite) ; Capelli (deuxième ligne, Pau) ; Ouedraogo (troisième ligne, retraite) ; Galletier (troisième ligne, Perpignan) ; Paillaugue (demi de mêlée, Toulon) ; Doan (demi de mêlée, Mont-de-Marsan) ; Pollard (ouvreur, Leicester).

Pau

Arrivées : Papidze (pilier, La Rochelle) ; Ruffenach (talonneur, Biarritz) ; Capelli (deuxième ligne, Montpellier) ; Zegueur (troisième ligne, Oyonnax) ; Gailleton (centre, Agen) ; Laporte (arrière, Lyon).

Pro D2 - Emilien Gailleton (Agen) va rejoindre PauIcon Sport

Départs : Lespiaucq (talonneur, La Rochelle) ; Ramsay (deuxième ligne, retraite) ; Delannoy (deuxième ligne, Brive) ; Habel-Kuffner (3e ligne, Stade français) ; Hastoy (ouvreur, La Rochelle) ; Dumoulin (centre, non conservé).

Perpignan

Arrivées : Fia (pilier, Bath) ; Witty (deuxième ligne, Exeter) ; Moreaux (deuxième ligne, Racing 92) ; Galletier (troisième ligne, Montpellier) ; McIntyre (ouvreur, Western Force) ; Laborde (centre, Toulon) ; Goutard (arrière, Narbonne).

Top 14 - Kélian Galletier va rejoindre PerpignanIcon Sport

Départs : Kubriashvili (pilier, retraite) ; Mavinga (pilier, non conservé) ; Cavubati (deuxième ligne, retraite) ; Ma’afu (deuxième ligne, Biarritz) ; Chouly (troisième ligne, retraite) ; Pujol (ailier, Montauban) ; Delguy (ailier, Clermont) ; Jaminet (arrière, Toulouse).

Racing 92

Arrivées : Narisia (talonneur, Brive) ; Tarrit (talonneur, Nevers) ; Poloniati (deuxième ligne, Moana Pasifika) ; Woki (troisième ligne, Bordeaux-Bègles).; Kamikamica (troisième ligne, Brive) ; Tuivuaka (ailier, Zebre) ; Grace (ailier, Saint-Helens (rugby à XIII)) ; Gelant (arrière, Stormers).

Top 14 - Cameron Woki (Bordeaux-Bègles) va rejoindre le Racing 92Icon Sport

Départs : Colombe (pilier, La Rochelle) ; Baubigny (talonneur, Toulon) ; Moreaux (deuxième ligne, Perpignan) ; Pesenti (deuxième ligne, Stade français) ; Jones (deuxième ligne, retour en Australie) ; Tanga (troisième ligne, La Rochelle) ; Machenaud (demi de mêlée, Bayonne) ; Short (demi de mêlée, Béziers) ; Thomas (ailier, La Rochelle) ; Beale (arrière, Waratahs).

Stade français

Arrivées : Ivaldi (talonneur, Lyon) ; Peyresblanques (talonneur, Biarritz) ; Pesenti (deuxième ligne, Racing 92) ; Habel-Kuffner (troisième ligne, Pau) ; Tsutskiridze (troisième ligne, Aurillac) ; Ory (troisième ligne, Toulon) ; Hirigoyen (troisième ligne, Biarritz) ; Parra (demi de mêlée, Clermont) ; Dachary (centre, Toulon) ; Ahmed (ailier, Montauban).

Top 14 - Morgan Parra (ASM Clermont) va rejoindre le Stade françaisIcon Sport

Départs : Béthune (pilier, Bayonne) ; Latu (talonneur, non conservé) ; Da Silva (talonneur, Brive) ; Maestri (deuxième ligne, retraite) ; Burban (troisième ligne, retraite) ; Gray (troisième ligne, Grenoble) ; Godener (troisième ligne, Clermont) ; Francoz (troisième ligne, Biarritz) ; Waisea (centre, Toulon) ; Lapègue (ailier, Provence Rugby).

Toulon

Arrivées : Priso (pilier, La Rochelle) ; Baubigny (talonneur, Racing 92) ; Tanguy (deuxième ligne, La Rochelle) ; Timani (deuxième ligne, Western Force) ; Paillaugue (demi de mêlée, Montpellier) ; West (ouvreur, La Rochelle) ; Sinzelle (centre, La Rochelle) ; Waisea (centre, Stade français) ; Rabut (centre, Vannes) ; Dréan (ailier, Rennes).

Top 14 - Waisea Nayacalevu (Stade français Paris) va rejoindre ToulonIcon Sport

Départs : Sosene-Feagai (talonneur, Agen) ; Nakarawa (2e ligne, non conservé) ; Etzebeth (deuxième ligne, Sharks) ; Timani (troisième ligne, Cardiff) ; Ory (troisième ligne, Stade français) ; Belleau (ouvreur, Clermont) ; Carbonel (ouvreur, Montpellier) ; Hériteau (centre, Clermont) ; Laborde (centre, Perpignan) ; Dachary (centre, Stade français) ; Tuwai (centre, Suresnes).

Toulouse

Arrivées : Roumat (troisième ligne, Bordeaux-Bègles) ; Graou (demi de mêlée, Agen) ; Barassi (centre, Lyon) ; Retière (ailier, La Rochelle) ; Capuozzo (arrière, Grenoble) ; Jaminet (arrière, Perpignan).

Top 14 - Melvyn Jaminet (Perpigan) va rejoindre le Stade toulousainIcon Sport

Départs : Tafili (pilier, Lyon) ; Tekori (deuxième ligne, retraite) ; Ro. Arnold (2e ligne, Japon) ; Miquel (troisième ligne, Bordeaux-Bègles) ; Holmes (ouvreur, Bordeaux-Bègles) ; Médard (arrière, retraite).