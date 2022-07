Cette saison, Megdoud a inscrit huit essais en 23 matchs et s'est imposé comme un des cadres de Rouen. Si les Rouennais ont obtenu leur maintien de justesse en Pro D2, c'est en partie grâce à lui, qui aura réalisé quelques exploits individuels. L'ancien Briviste devrait donc retrouver le chemin du Top 14, près de cinq ans après son premier passage. Lui qui a un parcours si particulier et qui est passé par Beauvais en Fédérale 2 a repris le goût du terrain et pourrait faire très mal en Top 14 l'an prochain.