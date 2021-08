"Le départ d’un joueur comme Cheslin Kolbe fait partie de ces moments si particuliers dans la vie d’un club où se conjuguent émotion, reconnaissance et transmission." C'est en ces termes que le président toulousain, Didier Lacroix, a réagi au départ de Cheslin Kolbe, au centre du plus gros transfert de l'histoire du rugby. Dans un communiqué officiel, le Stade toulousain a donc remercié l'ailier sud-africain, avant de rappeler, par la voix de son président, que "l'intérêt et la défense de l'institution Stade Toulousain prévalent sur tout". Voici la déclaration de Didier Lacroix :

"Le départ d’un joueur comme Cheslin Kolbe fait partie de ces moments si particuliers dans la vie d’un club où se conjuguent émotion, reconnaissance et transmission. S’il convient de saluer le parcours d’un joueur qui s’est révélé sous nos couleurs et a contribué à en sublimer le palmarès, le club reste fidèle à son projet sportif, aux hommes qui l’animent, ainsi qu’à des choix de gestion rigoureux qui conditionnent plus que jamais les victoires de demain. L'intérêt et la défense de l'institution Stade Toulousain prévalent sur tout et restent ma priorité pour demeurer fidèle à nos valeurs"