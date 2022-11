Le Stade montois annonce ce samedi la prolongation de quatre de ses joueurs majeurs. Le premier d'entre eux est Yann Brethous. Le troisième ligne, qui a disputé plus de 300 matchs avec le club landais, est l'homme d'un seul club. Il prolonge d'un an. Le deuxième, c'est le demi de mêlée Christophe Loustalot. Leader sur le terrain, le buteur compte 135 matchs et 320 points avec Mont-de-Marsan. Il y est lié jusqu'en 2025.

Michael Faleafa prolonge également jusqu'en 2025. L'international tonguien n'est présent depuis une saison seulement, soit après son titre avec Perpignan. Mais il a déjà convaincu le staff de Patrick Milhet. Quant à Pierre Sayerse, il a lui aussi très vite trouvé sa place dans l'effectif montois. L'an dernier, l'ailier a pris part à 16 rencontres dont 11 en tant que titulaire. Lui aussi prolonge de deux saisons.