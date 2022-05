Semaine chargée en coulisses pour le Racing 92 qui a annoncé l’arrivée lors de la prochaine intersaison de Rory Teague, pour remplacer Mike Prendergast dans le rôle de responsable de l’attaque, mais aussi avec la prolongation de contrat de Dimitri Szarzewski jusqu’en juin 2024.

Surtout, l’annonce du président Jacky Lorenzetti confirmant que son manager Laurent Travers devrait le remplacer à la tête du club va animer le marché des transferts dans les prochaines semaines. Dès cette fin de semaine, nos confrères britanniques de The Rugby Paper affirmait que le club francilien serait sur la piste d’Eddie Jones (62 ans), l’actuel sélectionneur du XV de la Rose. à la tête de l’équipe d’Angleterre depuis 2015, il est déjà acquis que le technicien d’origine australienne quittera ses fonctions à l’issue de la Coupe du monde 2023 en France.

Selon nos informations, l’ancien sélectionneur du Japon ne cacherait pas son envie de vivre une expérience en Top 14 comme manager et des discussions auraient déjà eu lieu avec le Racing 92 sans pour autant aboutir à un accord. Au contraire, la piste semblait avoir été abandonnée, même si l’annonce de Jacky Lorenzetti pourrait relancer les discussions. Rien n’est moins sûr, mais cela laisse présager que les prétendants à la succession de Laurent Travers à la tête des Ciel et Blanc ne vont pas manquer et devraient se faire connaître dans les prochaines semaines.