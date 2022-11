La Castres olympique a visiblement trouvé son demi d'ouverture. Un temps sur la piste de Tristan Tedder, le club tarnais aurait jeté son dévolu sur le numéro dix de La Rochelle, Pierre Popelin. Selon les informations de La Dépêche du Midi, l'ancien joueur de Vannes portera la tunique castraise la saison prochaine. Actuellement blessé, Popelin n'a jamais réussi à s'imposer dans l'effectif charentais depuis son arrivée à l'été 2021. Formé du côté de La Rochelle, Popelin s'est révélé lors de la saison 2020/2021 à Vannes où il aura mené les Vannetais jusqu'en demi-finale de Pro D2.

Barré par Antoine Hastoy du côté du Stade rochelais, Pierre Popelin pourrait donc tenter de se relancer dans le Tarn. Il aura une belle carte à jouer puisque toujours selon la Dépêche du Midi, Benjamin Urdapilleta se dirigerait vers la retraite à l'issue de la saison. Popelin serait donc en concurrence avec Louis Le Brun et Ben Botica pour porter la numéro dix du côté du CO, même s'il peut également évoluer à l'arrière. Cette saison, le natif de Tours a pris part à deux rencontres de Top 14, toutes en tant que remplaçant. Il est depuis éloigné des terrains à cause d'une pubalgie et devrait prochainement reprendre la compétition.