Racing 92 : Gelant pour deux ans, Teague pour une saison

Le Racing 92 a confirmé l’identité de ses recrues pour la saison prochaine : comme attendu, on retrouve l’arrière sud-africain Warrick Gelant (27 ans, jusqu’en 2024), le troisième ligne fidjien de Brive Kitione Kamikamica (26 ans, 2024) et son partenaire et compatriote, le talonneur Peniami Narisia (25 ans, 2024), le deuxième ligne samoan de Moana Pasifika Veikoso Poloniati (26 ans, 2025), le talonneur de Nevers Janick Tarrit (23 ans) et l’ailier fidjien des Zèbre Asaeli Tuivuaka (26 ans). Du côté du staff, Rory Teague a été engagé pour une saison en tant qu’entraîneur en charge de l’attaque et des trois-quarts.

Brive : Da Silva et Delannoy arrivent, Matu’u et Douglas rempilent

Brive a confirmé les engagements du talonneur parisien Lucas Da Silva (24 ans) et du deuxième ligne palois Julien Delannoy (27 ans) pour les deux prochaines saisons. Par ailleurs, le centre anglais Wesley Douglas (25 ans) et le talonneur samoan Motu Matu’u (35 ans, 22 sélections), recruté comme joker médical en cours de saison passée, ont signé de nouveaux engagements, respectivement jusqu’en juin 2024 et juin 2023. Enfin, le CABCL a obtenu le retour de Yann Lagane (21 ans). Le pilier polyvalent, passé par les catégories U18 et U20 en équipe de France, revient pour les deux prochaines saisons après un passage à Bordeaux-Bègles.

Biarritz : Germain, prêt confirmé

Comme annoncé depuis plusieurs semaines, Baptiste Germain (21 ans) sera Biarrot la saison prochaine. Le prêt pour un an du demi de mêlée toulousain a été confirmé par le club basque.La saison passée, l’ancien Bordelais a compté dix-neuf matchs dont huit comme titulaire.