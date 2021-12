Sous contrat jusqu’en juin 2025 avec le Stade montois, le demi de mêlée devrait selon toute vraisemblance rebondir dans un club d’élite même si rien n’est encore officiel à ce sujet. Les prétendants se bousculent en tout cas pour tenter d’obtenir ses services : après Lyon, Montpellier et Toulon, le Racing 92 et Toulouse ont avancé leurs pions. Pour boucler le dossier, les clubs intéressés devront s’entendre avec le joueur mais aussi avec son club qui demande des indemnités de formation et de libération.

• Avec Vili et Falatea, l'UBB attire du Jiff et des jeunes