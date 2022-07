La ligne arrière du Racing 92 va voir arriver plusieurs nouveaux visages à l'intersaison. Ces derniers jours, le club francilien a officialisé les arrivées de Warrick Gelant (27 ans) et Asaeli Tuivuaka (26 ans). Selon les informations de Midi Olympique, un troisième joueur va venir renforcer le fond de terrain ciel et blanc : Regan Grace. La Gallois, âgé de 25 va découvrir le rugby à quinze car c'est au XII, avec Saint-Helens qu'il s'est fait un nom. Les statistiques ont de quoi faire peur.

En six saisons, il a inscrit la bagatelle de 72 essais en Super League, le tout en 123 apparitions. En Coupe d'Angleterre, ce n'est pas mal non plus (13 essais en 14 matchs.) Grace possède également une armoire à trophée bien garnie avec trois championnats d'Angleterre (remportés en 2019, 2020 et 2021) mais aussi une Coupe d'Angleterre soulevée la saison dernière. Toujours selon le Midol, il s'est engagé pour une saison, plus une en option, avec le Racing. Il aura notamment à charge de faire oublier Teddy Thomas sur les ailes franciliennes, parti du côté de La Rochelle.