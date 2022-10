Après quatre saisons à Northampton, Dan Biggar quittera les Saints l'été prochain. Avec seulement trois apparitions en Premiership jusqu'à présent, l'ouvreur aux 97 sélections avec le pays de Galles attise les convoitises en France. Selon The Rugby Paper, le Racing 92 serait d'ailleurs en pole pour s'attacher les services du Lion britannique pour potentiellement rempacer Finn Russell. Un temps considéré sur le départ, le numéro 10 écossais a déclaré dans Midi Olympique que "rien n'était réglé" et que "le voyage en France n'était pas terminé".

Si les Ciel et Blanc semblent être favoris sur le dossier Biggar, Toulon et Pau se sont également positionnés sur l'ancien joueur des Ospreys. Depuis le début de la saison, le RCT est en quête d'un nouvel ouvreur. Un temps évoqué du côté de la Rade, Elton Jantjies s'est éloigné du Var. Côté béarnais, la perte d'Antoine Hastoy a fait mal à la Section qui ne compte plus que sur deux ouvreurs (Zack Henry et Thibault Debaes) pour se battre pour le maintien. Mais à ce jour, le Racing 92 est devant les deux clubs et souhaiterait encore s'armer pour la saison prochaine.

Biggar après Habosi (et Tuisova ?)

Dans son édition du 17 octobre 2022, Midi Olympique annonçait la signature de Vinaya Habosi en provenance des Fidjian Drua. Cet ailier supersonique venu du Pacifique apportera notamment ses appuis de feu et sa technique pour faire danser les défenses adverses. Mais Jacky Lorenzetti attend également la venue de Josua Tuisova, annoncée par Canal +, mais démentie ce week-end par Yann Roubert. Le dossier Damian Penaud n'est également pas loin du bureau de Laurent Travers.