Angleterre : Borthwick désigné favori pour succéder à Eddie Jones

Qui sera le successeur d’Eddie Jones à la tête du XV de la Rose, après le Mondial 2023 ? Selon The Rugby Paper, le favori se nommerait Steve Borthwick. L’ancien deuxième ligne est actuellement le boss des Leicester Tigers, qu’il a contribué à ramener en haut du classement. Auparavant, il avait collaboré pendant trois ans avec Eddie Jones au sein du staff du Japon.

Toulon : Worcester dans la danse pour Nakarawa

Leone Nakarawa (34 ans, 62 sélections) ne sera plus Toulonnais la saison prochaine. Le deuxième ligne, dont le départ a été officialisé, devrait rebondir outre-Manche. Plusieurs clubs se sont positionnés pour l’accueillir : après Bristol, Bath et Exeter, Worcester serait passé à l‘offensive.

Agen : Gérondeau arrête, Idjellidaine rempile

Agen a fait le point sur son effectif en vue de la saison 2022-2023. Le SUALG a confirmé l‘identité des joueurs partants. Outre ceux qui se sont déjà engagés ailleurs (Gailleton à Pau, Graou à Toulouse, Maravat à Castres, Vanai à Brive), le club du 47 a acté les fins de bail au sein de son staff (Deylaud, Ortiz, Mirande) et de son équipe pro (Falatea, Hocquet, Jegerlehner, Kerdikoshvili, Louvet, Odinga, Salmon). Par ailleurs, Camille Gérondeau (34 ans) et Dave Ryan (36 ans) raccrochent les crampons. À noter, enfin, que le demi de mêlée Théo Idjellidaine (21 ans), formé à Toulouse et arrivé à Armandie l‘été dernier, a signé un nouveau contrat d’un an selon Actu Rugby.