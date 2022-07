A 35 ans, Davit Kubriashvili (47 sélections) a récemment terminé son aventure à Perpignan et depuis, s’entraîne seul en Géorgie, où il passe actuellement quelques jours de vacances, et en Catalogne. "Kubri", passé par Toulon, le Stade français ou Grenoble, a néanmoins rendu de fiers services à la mêlée de l’Usap la saison dernière (14 feuilles de matchs en championnat) et ne souhaite pas s’arrêter là.

"Je m’entraîne de façon quotidienne parce que je suis actuellement à la recherche d’un dernier défi sportif, nous confiait-il au téléphone vendredi matin. Je pense avoir facilement une ou deux saisons dans les jambes".