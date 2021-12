"Aujourd'hui, le staff est maintenu, a déclaré dans L'Indépendant le président Philippe Campos, au lendemain de la défaite à Oyonnax (70-0). Aucune décision n'a été prise pour le moment. Maintenant, on va réfléchir avec eux, avec Marc Delpoux, qui est le garant du projet sportif. On va réfléchir, on va discuter, on va faire un point. Il faut faire le bilan et essayer de trouver des solutions. Mais qui ne passe pas forcément par une mise à pied du staff actuel." L'encadrement est pour l'heure composé de Julien Seron et Brice Mach.