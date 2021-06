''Je suis très heureux et excité de pouvoir débuter mon aventure dans le projet ambitieux du MHR. J’arrive avec beaucoup de motivation et de détermination, avec des objectifs personnels mais surtout collectifs. J’ai aussi hâte de découvrir le club et les personnes qui le composent '' a déclaré Marco Tauleigne pour son arrivée au MHR. Un renfort que le manager Philippe Saint-André saura utilisé la saison prochaine. "C'est un très bon joueur qui a tout de suite cru au projet du club. International français il joue troisième ligne centre mais peut également évoluer en troisième ligne aile. C'est quelqu'un de très puissant, doté de très bonnes mains, dont l'énorme potentiel amènera assurément une vraie plus-value au groupe la saison prochaine", explique le manager montpelliérain.