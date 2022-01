Montpellier aurait la faveur de Coly

Comme évoqué vendredi dernier, la future destination de Léo Coly (22 ans) est sur le point d’être annoncée. Selon nos informations, le demi de mêlée de Mont-de-Marsan donnerait sa préférence à Montpellier, qui l’a de longue date sollicité. Dans l’Hérault, le champion du monde moins de 20 ans retrouverait notamment son ancien mentor Joan Caudullo. La Rochelle, Lyon et Toulon avaient également transmis des offres pour ce grand espoir, récemment convoqué avec le XV de France. Le MHR serait donc sur le point de rafler le gros lot. Tout en sachant que, sur des dossiers aussi épineux, en termes de concurrence et d’enjeux financiers (on parle d’une clause avoisinant les 500 000 €), un retournement de situation n’est jamais à exclure.

Le RCT contre-attaque pour Isa, l’UBB attend sa réponse

Vendredi, nous évoquions dans ces colonnes le possible départ de Facundo Isa (28 ans, 35 sélections) de Toulon en juin prochain. Si le Lou et surtout l’UBB se sont récemment positionnés pour s’attacher ses services, Toulon n’a finalement pas dit son dernier sur ce dossier. Après réflexion, le RCT a finalement transmis une offre de prolongation de contrat au troisième ligne argentin, vendredi. L’intéressé poursuivra-t-il son aventure sur la rade ou bien ira-t-il relever un autre challenge ? Dans tous les cas, le dénouement de ce dossier ne devrait plus être qu’une question de jours.

7 prolongations officialisées à Clermont

Clermont a acté sept prolongations de contrat. Le pilier Giorgi Beria (22 ans), le troisième ligne Lucas Dessaigne (22 ans), l’ailier Marvin O’Connor (30 ans) et le centre Apisai Naqalevu (32 ans) se sont engagés jusqu’en juin 2024, le talonneur Yohan Beregaray ayant lui signé pour deux saisons plus une en option ; le deuxième ligne Thibault Lanen (22 ans) et l’arrière Cheikh Tiberghien (22 ans) ont de leur côté lié leur avenir à Clermont jusqu’en juin 2025.