C'était dans les tuyaux, c'est désormais officiel. Après sept saisons passées à Lyon, le coach Pierre Mignoni va quitter le Lou une fois l'exercice 2021/2022 achevé. Le club a annoncé ce jeudi avoir accepté de libérer le technicien de sa dernière année de contrat. Ce dernier est déjà annoncé ailleurs en Top 14, notamment à Toulon, son club et sa ville d'origine, où il pourrait former un duo avec Franck Azéma.

Lors de ses années lyonnaises, l'ancien demi de mêlée est parvenu à hisser le Lou en Top 14, avant de lui faire atteindre les demi-finales du championnat à deux reprises (2018 et 2019). Le club lyonnais a donc logiquement tenu à remercier son manager, pour le travail accompli depuis son arrivée en 2015 : "Avec Pierre Mignoni au cœur de son projet, marqué notamment par un titre de champion de Pro D2 en 2016 puis l’arrivée au Matmut Stadium de Gerland en 2017, le LOU a su se pérenniser au plus haut niveau et se faire une place au sein du Top 14."

Dans le message publié, il est également annoncé que Lyon "communiquera prochainement sur l’organisation de son secteur sportif pour la saison prochaine". Comme révélé ce jeudi par Midi Olympique, c'est l'ancien entraîneur de La Rochelle et de Montpellier, Xavier Garbajosa, qui devrait reprendre le poste de manager.