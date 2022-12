La Rochelle : Popelin confirme son départ

Dans un entretien donné à Rugbyrama.fr, l’ouvreur ou arrière de la Rochelle, Pierre Popelin (27 ans) a confirmé qu’il quitterait le club à l’issue de la saison : « Je suis en contact avec plusieurs clubs mais pour l’instant, il y a la saison à La Rochelle. Il y a un peu de frustration qui est ressortie l’année dernière malgré le titre et j’ai cette envie d’avoir une place de numéro 1 en Top 14. Je sais que mon avenir ne sera pas à La Rochelle l’année prochaine. Je recherche d’autres choses et j’ai eu une discussion avec Ronan O’Gara. On a décidé que mon avenir ne serait sûrement pas à La Rochelle. » Son nom circule depuis plusieurs semaines du côté de Castres.

Pau : Maddocks deux ans de plus

L’arrière ou ailier australien Jack Maddocks (25 ans, 7 sélections) a prolongé son contrat avec la Section paloise. Il s’est engagé pour deux saisons supplémentaires, soit jusqu’en juin 2025.

Herron, Dulon et Simutoga s’engagent à Colomiers

Colomiers rugby, qui doit faire face à une vague de fins de contrat inédite à l’issue de la saison (21), s’est très tôt activé sur le marché des transferts. Comme indiqué dans notre édition du 24 octobre, le club actuellement 7e de ProD2 s’intéressait aux profils de Brett Herron, Michaël Simutoga et Martin Dulon. Selon nos informations, ces trois joueurs ont d’ores et déjà signé en faveur de Colomiers pour la saison prochaine...