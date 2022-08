Son arrivée compense au club basque les départs notamment de Francis Saili, Tevita Kuridrani et Brieuc Plessis-Couillaud alors que Joe Tomane s'est lui aussi engagé avec Biarritz. Tyler Morgan s'est engagé pour un an et découvrira donc la Pro D2 avec le relégué Biarrot. Les Basques font partie des candidats à la montée dans ce Pro D2 plus que relevé. La saison débutera le dernier week-end d'août et les équipes sont pour le moment en pleine préparation avec les premiers matchs amicaux.