L'annonce de la fin de carrière du troisième ligne international Kevin Gourdon a été brutale. Mais le club rochelais n'a pas perdu de temps pour lui trouver un remplaçant. Actu Rugby annonce ce mercredi matin la signature de l'international fidjien de rugby à 7 Kavekini Tabu (1m90, 96kg, 26 sélections).

Appartenant jusqu'alors au club de Yamacia (Fidji), il débarquera à priori dès le 1er janvier 2022 en terre maritime en qualité de joker médical jusqu'à la fin de la saison et pourrait être aligné dans le XV jaune et noir dans les semaines à venir. Proche du joueur et de la filière fidjienne, l'ancien joueur de Biarritz, du Racing, de Toulon, Pau et la Rochelle Sireli Bobo aurait joué un grand rôle dans ce recrutement.