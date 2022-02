La réaction de l'entraîneur grenoblois Fabien Gengenbacher :

"Tala est un numéro 8 très expérimenté passé par Biarritz, les Warathas, Toulouse et le Stade Français. C’est un joueur complet, très agressif dans les collisions. Il va apporter son leadership et sa science du combat à l’équipe. Nous sommes très satisfaits qu’il ait accepté de nous rejoindre et de nous aider à relever notre défi commun."