Le FC Grenoble a terminé sa saison à une décevante 12e place, alors que les moyens et les ambitions affichés en début de saison correspondaient plutôt à une lutte pour la qualification. Après cette année dite de transition, le club isérois a officialisé le départ de 10 joueurs et 4 membres du staff. Le plus marquant est sans doute celui d'Adrien Séguret, véritable valeur sûre du club, qui a pris part à 29 matchs sur 30 possibles cette saison. Le centre de 23 ans, au club depuis deux saisons, va rejoindre Castres.

Pour Ange Capuozzo, l'officialisation s'est faite il y a peu. Le phénomène italien ira du côté de Toulouse.

Les joueurs sur le départ : Jonathan Bousquet (34 ans), Luca Di Salvatore (22 ans), Arthur Christienne (21 ans), Fabien Guillemin (21 ans), Ilia Kaikatsishvili (29 ans), Benito Masilevu (32 ans), Julien Ruaud (24 ans, Béziers), Adrien Séguret (23 ans, Castres), Jérémy Valençot (25 ans), Ange Capuozzo (23 ans, Toulouse).

Les membres du staff sur le départ : Benjamin Simond-Côte (préparateur physique), Lucas Grangeat (préparteur physique), Clément Capecci (kiné), Bruno Delatte (intendant).