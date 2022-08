Avec cette signature du côté du Morbihan, Zabalza va tenter de trouver un peu plus de temps de jeu qu'au pays Basque. Cette saison, celui qui porte les couleurs de l'Aviron depuis 2016 a vu arriver le demi de mêlée international, Maxime Machenaud chez les Ciel et Blanc. Avec Machenaud, Rouet et Ruru, la concurrence est féroce pour mener le jeu bayonnais.

Cette expérience en Pro D2 peut lui permettre de démontrer tout son talent et faire ses preuves dans une deuxième division qu'il a connue lors de l'exercice précédent. La saison dernière, il a pris part à 13 rencontres de championnat avec Bayonne, dont 2 en tant que titulaire. À noter que l'ancien pensionnaire de Dax effectuera l'intégralité de la saison avec les Vannetais, il restera dans les rangs bretons même après le retour à compétition de Nicolas.