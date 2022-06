Suite à sa relégation en Pro D2, le Biarritz Olympique enregistre un important nombre de départs, puisque 20 joueurs quittent officiellement la Côte basque. Un quart d'entre eux part à la retraite, puisque les Da Ros, Watremez, Lucu, Darbo et Cramond raccrochent les crampons après une dernière saison dans l'élite. Ensuite, les jeunes pépites Hirigoyen et Peyresblanques filent au Stade français comme cela était annoncé dans les colonnes du Midi Olympique. Erbani et Olmstead prennent la direction d'Agen, pendant que Cronin est attendu à Leicester et Ruffenach à Pau. D'autres joueurs rejoignent aussi des futurs concurrents du BO en Pro D2, puisque Stark s'est engagé avec Oyonnax, Gimeno avec Montauban et Akhobadze avec Carcassonne. Steffon Armitage, 38 ans, se lance un ultime défi en signant à Nice, en Nationale 1(3e division). Concernant le reste des joueurs de l'effectif qui quittent le club (Plessis-Couillaud, Hart, Nicoue, Saili et Tcheishvili), leur destination n'est pas encore connue.