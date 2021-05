Selon nos informations, Alexandre Ruiz sera entraîneur à plein temps au MHR la saison prochaine. Le directeur du rugby, Philippe Saint-André a trouvé la dernière pièce du puzzle de son prochain staff. Olivier Azam (pour les avants), Jean-Baptiste Elissalde (mouvement général), seront secondés par le Néo-Zélandais, Bruce Reihana actuellement en poste à Bristol et qui parle couramment le français qui sera en charge du jeu au pied et des skills, et de l’actuel arbitre international Alexandre Ruiz, en charge de la défense.

Tandis que Benjamin Delmoral, actuellement en poste à Lyon, va prendre en charge la préparation physique. Alexandre Ruiz va mettre un terme à sa carrière d’arbitre au 30 juin. Il fait partie des arbitres susceptibles d’officier lors de la finale de Top 14. A 34 ans, celui qui a déjà entraîné Sète (honneur) et Cognac (alors en Fédérale 1), par passion voulait franchir le pas depuis plusieurs semaines.

En charge de la défense

Il s’en était confié à Olivier Azam, lors de sa venue au MHR dans le cadre des préparations des matchs de demi-finale et finale de Challenge Cup. Lors de séances, il avait conseillé les joueurs sur la discipline à tenir dans ce genre de rencontre. Cette fois-ci, l’arbitrage ne sera pas seulement son domaine de compétence. C’est lui sous l’autorité de PSA, qui devra s’occuper de la défense de Montpellier.

Alexandre Ruiz comme l’ensemble des autres membres du staff, s’est engagé jusqu’en juin 2023. Saint-André chapeautera sur le terrain un groupe de techniciens qui sera chargé de permettre au club de retrouver le haut du classement du Top 14. Le président Mohed Altrad a déjà affiché la feuille de route à suivre pour l’an prochain : les phases finales du Top 14 et si possible aussi de la Champions Cup.