Perpignan : l'Argentin Landajo libéré

Comme le club catalan l’a annoncé dans un communiqué, le demi de mêlée argentin Martin Landajo (34 ans) a été libéré par les dirigeants de Perpignan, alors qu’il lui restait encore un an de contrat. Arrivé à l’Usap durant l’été 2021, le Puma (84 sélections) n’est pas parvenu à s’imposer puisqu’il ne compte que six apparitions en Top 14 lors du dernier exercice (et quatre en Challenge Cup). " En manque de temps jeu […] et rencontrant des difficultés d’adaptation, Martin n’a pas souhaité poursuivre son contrat avec l’Usap, a indiqué Perpignan. Le club a donc accepté la demande du joueur en le libérant de sa deuxième année de contrat. Nous lui souhaitons bonne continuation pour la suite de sa carrière. "

Bordeaux-Bègles : un préparateur physique arrive

Le staff technique de l’Union Bordeaux-Bègles a décidé de se renforcer avec l’arrivée comme nouveau préparateur physique de Mourad Abed. Il rejoint Christophe Urios avec qui il a déjà collaboré à Castres et Oyonnax.

Castres : Meka prêté à Carcassonne, c’est officiel

Comme cela était dans les tuyaux depuis plusieurs semaines, le Castrais Simon Meka (22 ans) va rejoindre Carcassonne pour une saison en prêt. Voilà qui a désormais été officialisé. Le deuxième ou troisième ligne (1,93 m ; 110 kg) avait épaté tout le monde pendant son match au Munster à Thomond Park, où il avait fini parmi les meilleurs Castrais sur la pelouse, en ayant réussi le plus de plaquages notamment (10).