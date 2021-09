La Rochelle est en pleine réflexion sur le poste d'ouvreur. L'information ne date pas de ce week-end et de la relative faillite de Jules Plisson dans les tirs au but contre Toulouse. Le club maritime envisage fortement de changer de numéros 10 à compter de la saison prochaine.

Jules Plisson et Ihaia West arriveront tous deux au terme de leur contrat en juin 2022. Ils pourraient être remplacés par deux des ouvreurs les plus prometteurs du Top 14. Il y a quelques semaines, les dirigeants rochelais avaient ainsi démarché le Palois Antoine Hastoy (24 ans, 1 sélection). Sous contrat jusqu'en juin 2023, le Béarnais peut être débauché contre le paiement d'une indemnité. Sur ce dossier, la concurrence est farouche - Montpellier est à l'offensive, Clermont à l'affût - mais les Maritimes ont de solides arguments en leur faveur. La Section n'a en tout cas pas perdu espoir de conserver son maître à jouer et lui a proposé un nouveau contrat avec une nette revalorisation salariale.

Gibert, l'heure du choix

L'autre potentielle recrue de choix, en 10, se nomme Antoine Gibert (23 ans), qui sera libre au terme de la saison. Une offre lui a été transmise. Le Racingman serait tenté par la perspective d'un nouveau challenge du côté de Marcel-Deflandre. Auteur de prestations très convaincantes cette année, l'ancien international jeunes est actuellement en concurrence avec Finn Russell. Qui a, lui, annoncé qu'il comptait honorer son engagement avec le club du président Lorenzetti. Si Gibert venait à quitter les Hauts-de-Seine, le Racing se mettrait en quête d'un nouvel animateur. Le marché des 10 promet d'être animé.