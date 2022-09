De quoi sera fait l'avenir de Damian Penaud ? L'ailier clermontois est en fin de contrat dans quelques mois avec l'ASM et n'a toujours pas prolongé son contrat avec les Jaunards. De ce fait, quelques grosses écuries s'intéressent logiquement à la situation de l'ailier tricolore. Selon les informations de Sud-Ouest, elles sont trois à vouloir s'attacher les services du joueur formé à Brive, et pas des moindres.

Toulouse, La Rochelle et l'Union Bordeaux-Bègles aimeraient bien voir débarquer Damian Penaud dans leur effectif la saison prochaine. Même si les dirigeants auvergnats espèrent toujours prolonger leur joyau mais la tendance est plutôt pour un départ de l'ASM. Il y a quelques semaines, le principal intéressé a déclaré qu'il prendrait sa décision finale au mois de mars prochain, après le Tournoi des 6 Nations.

Le Racing 92 miserait sur Tuisova

Cité initialement dans le dossier, le Racing 92 ne serait plus dans la course pour enrôler Damian Penaud. Toujours selon Sud-Ouest, le club francilien privilégieraient la piste menant au Lyonnais Josua Tuisova. Selon nos informations, l'ailier ou centre fidjien a rencontré Jacky Lorenzetti et Laurent Travers dimanche dernier, au lendemain du match entre le Racing et Lyon. Il en aurait profité pour visiter les installations du club des Hauts-de-Seine.

Si le dossier venait à être bouclé, les Racingmen s'offriraient un des meilleurs joueurs du Top 14. Sans oublier que comme révélé par Midi Olympique il y a quelques jours, les dirigeants franciliens pensent également à Matthieu Jalibert pour se renforcer dans la ligne arrière. Vous l'aurez compris, tous ces dossiers vont nous tenir en haleine durant de longues semaines.