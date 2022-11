Le moins que l’on puisse dire, c’est que Ronan O’Gara (45 ans, 128 sélections) est un homme courtisé : champion de France avec le Racing 92 au printemps 2016, vainqueur du Super Rugby avec les Crusaders deux ans plus tard, l’ancien ouvreur irlandais a surtout offert, l’an passé, son premier titre de champion d’Europe au Stade rochelais et depuis, son CV ne laisse personne indifférent… et surtout pas les grandes nations de ce jeu.

L’Angleterre, qui cherche encore un successeur à Eddie Jones -l’Australien quittera le Royaume Uni après le Mondial français- a par exemple récemment fait les yeux doux à ROG et interrogé à ce sujet, celui-ci a d’ailleurs répondu dans les médias britanniques : "Bien sûr que je serais intéressé par un tel poste. Ce serait même énorme". Et à l’heure où l’Anglais Andy Farrell a replacé l’Irlande au sommet du rugby mondial, l’arrivée du Munsterman O’Gara à la tête du XV de la Rose serait des plus cocasses.

Un contrat de trois ans l’attend au Stade rochelais

Mais selon nos informations, le natif de Cork serait pourtant sur le point de prendre un tout autre chemin. De fait, les dirigeants du Stade rochelais sont fermement décidés à conserver leur manager, au club depuis 2019 et dont les qualités de technicien sont unanimement louées par les joueurs.

De son côté, Ronan O’Gara ne serait pas insensible aux appels du pied répétés de Vincent Merling, son président, et Pierre Venayre, le directeur général du club. Dès lors, le Munsterman va-t-il prolonger son contrat en Charente-Maritime et tourner le dos aux sirènes du circuit international ? C’est ce qu’il se dessine à l’instant T puisqu’un contrat de trois ans, qui mènerait l’entraîneur irlandais jusqu’à la Coupe du monde 2027, attend simplement aujourd’hui le paraphe de l’intéressé. Dossier bouclé, semble-t-il…