La Rochelle : Dulin pour deux ans de plus

L’arrière international de La Rochelle Brice Dulin (32 ans ; 36 sélections) - dont l’engagement avec le club maritime arrive à son terme en juin prochain - le déclarait en début de semaine sur Rugbyrama.fr : "J’espère que cette fin de contrat sera gérée rapidement pour que ma tête soit libérée très vite. Ma volonté est de rester, je me sens bien, je prends du plaisir au quotidien et dans mon rugby." Une volonté qui s’est rapidement matérialisée puisque le club de La Rochelle a annoncé mercredi la prolongation de contrat de l’arrière international. Arrivé du Racing 92 en 2020, Brice Dulin s’est engagé pour deux saisons supplémentaires, soit jusqu’en juin 2025, pour son plus grand bonheur : "Que ce soit au niveau du rugby ou de ma vie de famille, je n’avais aucune raison de quitter l’aventure. C’est un grand bonheur que le club me fasse confiance et me permette de profiter avec ce groupe."

Perpignan : Acebes aimerait "vraiment faire une saison de plus"

L’ailier et capitaine de Perpignan Mathieu (35 ans) verra son contrat arriver à son échéance en juin prochain. Mais, comme il l’a confié à Actu Rugby, le joueur se verrait bien poursuivre l’aventure : "Dans ma tête, ce n’est pas ma dernière saison, pour la simple et bonne raison qu’aujourd’hui, je me sens au point encore sur les critères de la performance qui sont le physique, le mental, les blessures… Je suis en forme, et même si j’ai 35 ans, j’ai encore le temps d’arrêter le rugby, car quand on arrête, c’est vraiment terminé. J’aimerais vraiment faire une saison de plus, car je m’en sens les capacités. Après l’avenir nous dira si j’aurais cette opportunité-là, ou pas."

Biarritz : à la recherche d’un joker en première ligne

Déjà embêté par de nombreuses blessures en première ligne (Nutsubidze, Samaran et Azariashvili seront absents entre deux et quatre mois), le Biarritz olympique n’a que quatre piliers valides (Erdocio, Millar, Tabidze, El Fakir) alors que la saison vient tout juste de commencer. Du coup, les dirigeants du club basque se sont mis à la recherche d’un joker médical, qu’ils espèrent pouvoir annoncer dans les prochains jours.

Worcester : les joueurs pas payés fin août

Les joueurs et le personnel de Worcester ont été informés qu’ils ne seraient pas payés à temps cette semaine car l’avenir du club de Premiership reste incertain. Dans un e-mail aux employés, les propriétaires du club ont déclaré qu’ils "n’avaient pas l’argent en ce moment". Cela jette un doute supplémentaire sur la capacité de Worcester à prendre sa place en Premiership cette saison, alors que le défaut de paiment des salaires pourrait entraîner un départ massif des joueurs dans les prochaines semaines.