La piste Laumape se refroidit

Afin de remplacer Gaël Fickou (Racing 92) et Jonathan Danty (La Rochelle) au sein de leur effectif, les soldats roses avaient récemment sondé le trois-quarts centre des Hurricanes et des Tout Noir, le solide Ngani Laumape (28 ans, 13 sélections). Ce All Black surpuissant, considéré comme l’un des meilleurs joueurs du monde à son poste, avait déjà été sondé par un club japonais à l’automne (on parle d’un pont d’or…) et avait décliné la proposition nippone. Il semble aujourd’hui que Ngani Laumape soit en passe de tourner également le dos aux appels du pied parisiens, la récente blessure de son principal concurrent en équipe nationale Jack Goodhue (rupture des ligaments du genou) lui ouvrant une porte qui s’était jusqu’ici partiellement refermée en sélection.

Quesada répond aux Castrais

Le manager du Stade français Gonzalo Quesada est revenu sur le départ de Gaël Fickou et il a notamment répondu à l’entraîneur du Castres olympique Pierre-Henry Broncan qui avait fait un peu d’ironie à propos de ce transfert : '' Je suis d’accord avec ceux qui se sont déclarés un peu dérangés par la situation de Gaël Fickou. Nous, quand il nous a fallu un joker médical, nous avons pris un joueur sud-africain, qui n’avait joué pour aucune équipe française la première partie de saison. Mais j’ai été aussi très étonné des déclarations du capitaine, et surtout de l’entraîneur de Castres. Parce que si j’ai bien suivi, ils ont bien récupéré Lucas Pointud, un joueur de Pau (international lui aussi avec deux sélections en 2016, N.D.L.R), pour finir la saison. Et ensuite ils ont dit qu’ils étaient un peu choqués par le départ de Gaël Fickou au Racing. Ça les avait moins choqués de récupérer un joueur de Pau. Je suis très admiratif du parcours de Castres, mais j’ai été surpris par ces déclarations qui nous manquent un peu de respect quand même.''

Major League : Rory Best va à Seattle

La légende vivante du rugby irlandais, le talonneur Rory Best (124 sélections) va rejoindre le championnat américain, la Major League. Il s’est en effet engagé avec l’équipe de Seattle, les Seawolves où il officiera en qualité de directeur technique. Il travaillera avec l’ancien coach des Ospreys, Allen Clarke et Pate Tuilevuka, ancien international américain d’origine fidjienne.

Retour à Narbonne pour Madaule ?

Louis-Benoît Madaule arrive en fin de contrat à Toulouse. Le troisième ligne de 32 ans risque fort de revenir dans son club formateur, le RC Narbonne, actuellement en Nationale et qui peut espérer retrouver le Pro D2. Louis-Benoît Madaule avait quitté le RCN en 2011 pour Bordeaux-Bègles où il est resté six ans, avant de passer quatre saisons à Toulouse. Il compte 255 matchs de Top 14 et deux sélections en France A.

Gunther en approche pour finir la saison

Arrivé en 2016 dans le Béarn après des passages à Toulon, Lyon et Oyonnax, Pierrick Gunther pourrait connaître un nouveau club ces prochaines semaines. En effet, le troisième ligne de 31 ans est, comme indiqué par rugbyrama.fr, en contact pour rejoindre Montpellier afin d’y terminer la saison. Pierrick Gunther aurait un bon de sortie de la part de la Section paloise, qui compte davantage sur Pesenti, Tagitagivalu, Habel-Kuffner, Whitelock, Ugena ou encore Erbani. De son côté Montpellier est en quête d’un troisième ligne après le départ de Louis Picamoles à l’Union Bordeaux-Bègles et les commotions à répétition de Kélian Galletier.