Farrell prolongé jusqu’en 2025

Après les deux brillantes victoires irlandaises contre les All Blacks sur leurs terres lors de la dernière tournée d’été, le sélectionneur Andy Farrell a vu son contrat être prolongé à la tête du XV du Trèfle. Pourtant courtisé par le XV de la Rose pour l’après-Coupe du monde, l’Anglais restera donc à la tête de la sélection irlandaise, au moins jusqu’en août 2025. Actuellement numéro un au classement WorldRugby, elle a encore franchi un cap sous ses ordres ces derniers mois et fait évidemment partie des nations favorites pour le Mondial 2023 en France. "Je suis heureux de prolonger mon contrat avec l’Irlande pour deux années supplémentaires, a indiqué l’intéressé. Nous avons clairement montré que nous sommes en train de construire un groupe solide en vue de la Coupe du monde de rugby 2023, et nous avons fait des gros progrès ces derniers mois."

Tournoi des 6 Nations - Andy Farrell (Sélectionneur de l'Irlande)Icon Sport

Laumape ne reviendra pas

Fin du suspense concernant le trois-quarts centre Ngani Laumape (29 ans), qui ne reviendra pas au Stade français. Comme révélé sur Rugbyrama.fr samedi, l’ancien All Black (15 sélections) poursuivra sa carrière au Japon, alors qu’il était encore sous contrat avec le club parisien. Au sortir d’une saison décevante dans la capitale (trois essais en vingt-deux matchs), l’aventure du Néo-Zélandais s’arrête donc après une petite année. Pour le remplacer, le dossier Francis Saili (31 ans) est toujours d’actualité, comme le propriétaire du Stade français Hans-Peter Wild l’avait indiqué dans ces colonnes la semaine passée. Seul dans la course pour recruter le Biarrot, le club pourrait donc miser sur un autre All Black (2 sélections).

Le Columérin Saaidia suspendu

Le talonneur de Colomiers Youssef Saaidia (27 ans) a été provisoirement suspendu par l’Agence française de lutte contre le dopage. Selon La Dépêche, une "substance figurant sur la liste des produits interdits de l’AFLD" a été détectée dans le test du joueur, lors du barrage contre Oyonnax le 20 mai. Il est interdit de toute activité avec le groupe professionnel. Toujours selon la même source, il ne serait pas question de dopage mais bien de "négligence" de la part du joueur après la prise d’un traitement durant sa rééducation. Le Columérin n’aurait pas fait attention à la composition d’un complément alimentaire. Suspendu à titre conservatoire, la décision finale de l’AFLD devrait alors lieu sous six mois et l’intéressé risque jusqu’à deux ans de suspension. Le club a dû réagir rapidement, Saaidia était un homme de base du manager Julien Sarraute. Et les dirigeants auraient trouvé son remplaçant puisque LaDépêche annonce la venue de l’Australien Andrew Ready (29 ans) en provenance de la Western Force.Il signerait pour deux saisons, plus une en option, et devrait arriver en milieu de semaine. Ready est un joueur expérimenté du Super Rugby, passé aussi par les Queensland Reds entre 2015 et 2018. Pour rappel, en juin, l’ancien deuxième ligne de Mont-de-Marsan Philip Du Preez, qui évoluera à Marcq-en-Barœul (Nationale 2) cette saison, a été suspendu pour avoir été contrôlé positif à deux substances (prednisone et prednisolone) relevant des corticoïdes. Il ratera les quatre premiers mois de l’exercice à venir.