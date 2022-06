Perpignan : l’Usap discute pour Laborde, le staff prochainement remodelé

L’Usap est en train de consolider son effectif en vue de la saison prochaine. Comme évoqué par François Rivière dans ces colonnes, un 3 et un 5 sont visés tandis qu’un ailier pourrait également être recruté. Selon nos informations, l’élu pour la ligne de trois-quarts pourrait être Dorian Laborde (25 ans). L’actuel joueur du RCT, qui avait été libéré en cours d’année par le Racing 92, cherche à donner un nouvel élan à sa carrière. Son nom avait également circulé au Stade montois lorsque le club landais était encore candidat à la montée. Pour densifier son pack, le club sang et or a multiplié les pistes. En numéro 5, l’hypothèse Samuel Slade (4 sélections) est à suivre. Le deuxième ligne samoan a porté à neuf reprises les couleurs des Moana Pasifika en Super Rugby Pacific.

Par ailleurs, comme Patrick Arlettaz l’avait évoqué après la victoire en access-match – "il faut que le staff évolue un peu", l’Usap est en train de repenser la composition de son encadrement. L’annonce n’est plus qu’une question de jours. On saura alors si Damien Chouly est pleinement intégré et si un renfort venant des staffs des équipes jeunes a été décidé.

Toulouse : Bonneval vers le Racing, Idjellidaine reste à Agen

Depuis plusieurs semaines, le départ d’Arthur Bonneval (27 ans) de Toulouse était fortement pressenti. Alors qu’il était en contacts avec Toulon, l’ailier devrait finalement prendre la direction du Racing 92, d’après La Dépêche du Midi. Au poste, le club francilien avait multiplié les pistes (Capuozzo, Bituniyata, Naituvi) et devrait finalement trouver son bonheur avec le Haut-Garonnais, qui comptait 77 matchs et 24 essais en rouge et noir. Autre Toulousain qui évoluera sous d’autres couleurs lors du prochain exercice : Théo Idjellidaine (21 ans). Le demi de mêlée, qui évoluait déjà au SUALG cette saison, sera encore prêté à Agen. Il avait été aligné à onze reprises en Pro D2.

Top 14 - Arthur Bonneval (Toulouse)Icon Sport

Toulon : la venue de Dréan officialisée, Rebbadj passe "pro"

Comme annoncé dans ces colonnes, le prometteur ailier Gaël Dréan (21 ans) sera Toulonnais la saison prochaine. Le RCT a officialisé son engagement vendredi dernier : l’ancien Rennais, auteur de 14 essais en 23 matchs de Fédérale 1 cette saison, rejoint le centre de formation du RCT (au moins) jusqu’en 2024. Par ailleurs, le club varois a officialisé la signature de Rayan Rebbadj (22 ans) jusqu’en 2024. Le petit frère de Swan signe son premier contrat professionnel. Arrivé en 2017 sur la rade, l’international à VII a disputé trois matchs de Top 14 cette saison.

Massy : Sitauti et Taulagi à la relance

Les Narbonnais JJ Taulagi (28 ans) et Kimami Sitauti (31 ans) évolueront encore en Pro D2 la saison prochaine. Les deux trois-quarts se sont engagés avec le promu massicois, comme annoncé par L’Indépendant.