Comme indiqué dans les colonnes de L'équipe, Zack Henry ne devrait plus porter les couleurs de la Section paloise la saison prochaine et devrait même arriver dans le club de la capitale à l'intersaison. Le demi d'ouverture et arrière aurait trouvé un accord avec le Stade français. Le club semble donc avoir trouvé le remplaçant de Nicolas Sanchez qui est désormais Briviste.

Selon nos informations Tanginoa Halaifonua deuxième ou troisième ligne de 26 ans (5 sélections) en provenance de Grenoble pourrait également rejoindre les soldats roses.