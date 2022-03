Castro en joker, Simone espéré

Alors que les arrivées d’Anthony Belleau et Jules Plisson sont désormais actées pour la saison prochaine, Clermont continue de s’activer sur le marché des transferts. Le club auvergnat est en pôle pour enregistrer la signature du numéro 8 international anglais Nathan Hughes (30 ans, 22 sélections). Avant cela, il devrait voir arriver dans les prochains jours un joker médical au centre du terrain : comme révélé ce mardi par Rugbyrama, Juan Pablo Castro Collado devrait s’engager pour pallier l’absence longue durée du Fidjien Apisai Naqalevu (fracture d’un avant-bras).

Ce jeune joueur (22 ans), évoluant principalement en premier centre mais également capable de couvrir les postes d’ailier et d’arrière, venait de débuter cette saison la Super Liga Americana avec les Jaguares XV, province de développement de la Fédération argentine. La saison dernière (2020-2021), il avait déjà porté ces couleurs à dix reprises (6 titularisations). Il avait notamment été associé à Santiago Chocobares, avant que celui-ci ne rejoigne le Stade toulousain. International moins de 20 ans avec les Pumitas (11 sélections), Castro compte également cinq apparitions avec Argentine A, la réserve des Pumas. Il ne compte à ce jour aucune sélection chez les Pumas.

Par ailleurs, toujours au centre, les négociations avancent bien avec le trois-quarts centre australien Irae Simone (26 ans, 2 sélections, en photo). Le joueur des Brumbies fait désormais figure de dossier prioritaire en Auvergne. Les dirigeants de l’ASMCA ont bon espoir de le voir débarquer cet été.

Dimitri Szarzewski prolonge au Racing

Il y a deux ans, l’ancien talonneur international du Racing 92 Dimitri Szarzewski (39 ans, 82 sélections) était nommé entraîneur de la défense du Racing 92. Pour le « Tsar », cette promotion faisait suite à une expérience d’une saison à la tête des Espoirs franciliens, avec lesquels il avait connu de bons résultats. Selon nos informations, Dimitri Szarzewski vient de prolonger son contrat dans les Hauts-de-Seine de plusieurs saisons supplémentaires et sera donc, pour au moins les deux prochaines années, le patron de la défense francilienne. Sous ses ordres, celle-ci a indéniablement fait belle figure ces dernières semaines et à ce titre, les dirigeants du Racing 92 ont souhaité verrouiller l’avenir de leur technicien.

Le staff montpelliérain jusqu’en 2025

Comme annoncé par nos confrères de RMC, le manager Philippe Saint-André, ainsi que ses deux adjoints Olivier Azam et Jean-Baptiste Elissalde devraient prolonger pour deux saisons supplémentaires. Interrogé par nos soins, Saint-André a confirmé : « Le président Mohed Altrad nous a proposé de prolonger deux ans de plus, soit jusqu’en 2025. Je me concentre sur le match de Biarritz mais cela devrait pouvoir se faire dans le courant de la semaine prochaine. » À noter que les rôles des techniciens vont évoluer : Azam et Elissalde vont passer co-entraîneurs principaux, et Saint-André va reprendre de la hauteur. Les prolongations d’Alexandre Ruiz en charge de la discipline et des rucks et de Bruce Reihana, responsable des skills et du jeu au pied devraient venir en suivant.

Bordeaux-Bègles : Tambwe pour remplacer Lam

En quête d’un ailier athlétique pour compenser le départ de Ben Lam à Montpellier, l’Union Bordeaux-Bègles a trouvé son bonheur en Afrique du Sud...