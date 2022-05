Les deux joueurs ont chacun disputé une quinzaine de matchs cette saison.

La réaction de Jean-François Fonteneau, président du SUA : "C'est avec plaisir que j'ai accueilli le retour positif de Tévita Railevu et Zak Farrance lorsque nous leur avons proposé de poursuivre avec nous. Tévita dispute sa seconde saison au SUA et il est monté en puissance au fil des rencontres. Sa capacité à casser les lignes nous est précieuse. Tout comme Zak et son amour du combat. Il nous a rejoints plus récemment, mais il s'est vite intégré et il a très vite su démontrer ses qualités physiques."