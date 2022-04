C'est une certitude, Kélian Galletier n'évoluera plus sous les couleurs de Montpellier la saison prochaine. Pour autant, le troisième ligne ne devrait pas faire ses adieux au Top 14. L'international tricolore a deux courtisans en vue d'une prochaine signature. Selon RMC Sport, le Rugby Club Toulonnais et Perpignan ont pour objectif de recruter l'Héraultais. Le club varois semble avoir une petite longueur d'avance puisque son nouvel entraîneur , Pierre Mignoni ainsi que Franck Azéma, son actuels, verraient tous deux d'un bon oeil l'arrivée de Galletier sur la rade. Le joueur ne serait pas non plus insensible à cet intérêt.

Blessé durant de longs mois, Kélian Galletier a effectué son retour sur les pelouses en décembre dernier. Depuis, il a pris part à huit rencontres avec le MHR, dont trois en tant que titulaire. Il était d'ailleurs aligné la semaine passée face aux Harlequins lors du huitième de finale aller de Champions Cup.