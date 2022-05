Kélian Galletier et Mikheil Nariashvili quitteront le MHR à l'issue de la saison. Le premier, annoncé sur le départ depuis quelques temps dans les colonnes de Midi Olympique devrait rejoindre Perpignan selon nos informations. Pur produit héraultais, il a fait ses classes au Pic Saint-Loup avant de rejoindre le club en 2007, où il a passé l'intégralité de sa carrière.

Le second, arrivé en 2010, a disputé plus de 200 matchs sous les couleurs des bleu marine et est une pierre angulaire de l'équipe. Ensemble, les deux joueurs auront gagné deux Challenge Cup en 2016 et 2021. C'est une sacrée page qui va se tourner pour les cistes, puisque ces départs viennent s'additionner à ceux d'autres figures historiques du club, comme Ouedraogo (retraite) et Paillaugue (départ pour Toulon). Une motivation supplémentaire pour finir en beauté ?