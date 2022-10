C'est par le biais d'un communiqué de presse plutôt explicite que les dirigeants du Racing 92 ont annoncé, vendredi en fin d'après-midi, que le directeur de la performance du XV de France Thibault Giroud ne s'engagerait pas dans les Hauts-de-Seine comme il en avait été question il y a quelques semaines. A ce sujet, une source proche du dossier nous rapportait une incompatibilité d'humeur entre Stuart Lancaster, le manager anglais qui dirigera le club l'an prochain, et l'actuel membre du staff tricolore, dont le travail est unanimement salué dans le monde du rugby français ou international.

"Les grands fauves ont parfois du mal à cohabiter", nous disait-on ainsi vendredi à propos da collaboration avortée entre Giroud et le Racing. Mais si le club du 92 perd évidemment lourd avec le départ de Thibault Giroud, l'entité francilienne vient d'envoyer plusieurs signaux très forts à ses concurrents, ces derniers jours.

Vinaya Habosi, l'énorme coup du Racing

Selon nos informations, et comme le rapportait Midi Olympique fin août, l'ailier fidjien Vinaya Habosi (22 ans, 1,76m et 95 kg) se serait récemment engagé avec le Racing: Habosi est reconnu par de nombreux observateurs comme le meilleur élément du dernier Super Rugby et son CV avait, ces dernières semaines, totalement affolé les sergents recruteurs français ou japonais. La signature de Vinaya Habosi est donc un gros coup pour le Racing. Par ailleurs, nos confrères du Canal Rugby Club ont confirmé aujourd'hui comme acquise ce que Midol avait annoncé comme possible il y a un mois, soit la signature de Joshua Tuisova dans les Hauts-de-Seine.

Super Rugby - Vinaya Habosi (Fijian Drua)Icon Sport

A 28 ans, l'international fidjien, champion olympique en 2016, passé par Toulon et aujourd'hui au Lou, devrait donc muscler le centre du terrain francilien la saison prochaine. Nos confrères de Canal + annoncent également la probable venue au Racing du technicien Kendrick Lynn, actuellement en charge des trois-quarts du Lou et qui pourrait alors remplacer Rory Teague, dont le contrat s'arrête au printemps prochain.

Finn Russell pourrait finalement prolonger

Enfin, comme nous vous l'indiquions dans le Midol d'aujourd'hui, les négociations entre le club du 92 et Matthieu Jalibert ou Beauden Barrett étant actuellement au point mort, une possible prolongation du contrat de Finn Russell est à l'étude. Et si, contre toute attente, le futur entraîneur du Racing Stuart Lancaster décidait de relancer l'ouvreur écossais, que l’on a toujours considéré comme le meilleur animateur d’Europe ? Verdict imminent...