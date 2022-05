Comment avez-vous pris la décision de venir entraîner à La Tour-du-Pin, aux côtés et Jérôme Durand ?

Mon aventure sur le banc des Espoirs du Lou s'est arrêté brusquement cet hiver. J'ai arrêté à contre-coeur. C'est un vrai choix de terrain, d'entraîneur. Il y a une vraie stratégie. J'ai travaillé deux ans auparavant à l'école de rugby du Lou. Je veux continuer à apprendre, à construire mes compétences d'entraîneur. J'ai été contacté pour entraîner des trois-quarts à haut-niveau, ou m'occuper des skills. Et je connaissais Sébastien Ferrand (NDLR : l'entraîneur de La Tour-du-Pin qu'il va remplacer numériquement).

Pourquoi justement choisir une équipe de Fédérale 3 ?

L'idée est d'avoir une connaissance la plus complète possible le jour où je me lance. Depuis le début de l'année, j'ai rencontré Christophe Urios à Bordeaux, à Franck Corrihons à Grenoble, sur la partie formation. Je me suis rendu aussi à La Rochelle. J'ai également échangé avec l'ancien pilote de Formule 1, Olivier Panis. Être avec un groupe au quotidien ne m'aurait pas permis de continuer à me construire de cette manière. J'essaie de m'inspirer de Zidane. Il a pris le temps de se construire comme entraîneur. Il est longtemps resté très discret, est allé dans beaucoup de clubs pour apprendre et se construire. Et la vie d'entraîneur n'est pas un long fleuve tranquille. Je souhaite prendre le temps avant de bouger tout ma famille.

N'avez-vous pas peur que cela nuise à votre image ?

Il n'y a pas de télé (sourire). Comme joueur, je ne me souciais déjà pas beaucoup de mon image... Je n'ai pas peur de me mettre en danger, d'essayer de vouloir être audible par les joueurs, d'être audible par le vestiaire. J'ai envie de vivre, d'échanger avec les joueurs. Et il y a une belle ligne de trois-quarts à La Tour-du-Pin. C'est un bon club, familial, avec un bon état d'esprit. J'ai envie de découvrir un rugby que je n'ai jamais beaucoup connu. Et je vais essayer de leur amener ma vision du rugby, d'apporter des exercices du haut niveau, en les adaptant, pour essayer de faire évoluer les choses. La partie terrain m'intéresse vraiment. Après cela reste du rugby ! Cela reste des hommes ! Nous avons tous envie de nous régaler quand nous sommes sur le terrain.