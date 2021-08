Alors qu'il lui reste deux ans de contrat avec le Stade toulousain, l'ailier superstar Cheslin Kolbe pourrait prendre la direction de Toulon cette saison. Dans toutes les bouches, ce possible transfert est commenté de toutes parts, notamment par les autres joueurs du championnat. Jonathan Danty, qui a quitté le Stade français pour s'engager avec La Rochelle cet été, a confié son ressenti pour RMC. Il juge que ce transfert pourrait "salir l'image des joueurs" et que c'est "dommage". Extrait :

"J'ai des principes et ce genre de choses-là... Quand tu t'es engagé, tu vas au terme de ton engagement, à part si ça ne va pas ou si ça se passe mal. Mais en l'occurrence, je ne pense pas. Après, on a tous des attaches différentes : certains c'est les hommes, certains c'est la vie, certains l'argent. Je ne me permettrai pas de juger ce sujet mais c'est sûr que moi je ne fonctionne pas comme ça. Chacun est libre de faire ce qu'il veut mais c'est toujours dommage, ça salit l'image des joueurs. Ce sont des choix et tant que les joueurs les assument, tant mieux pour eux."