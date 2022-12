Très bonne nouvelle pour le club des Chiefs, qui après avoir perdu Angus Ta'avao, pour la fin de saison pour raison médicale, vient d'enregistrer l'arrivée de l'Irlandais John Ryan (34 ans). L'expérimenté pilier a un CV impressionnant, ayant joué 201 matchs pour le Munster Rugby depuis ses débuts en 2011. Il a également joué quatre matchs pour les Wasps avant qu'ils ne soient mis sous administration plus tôt cette année, ce qui l'a fait revenir au Munster avec un contrat de trois mois pour le reste de la saison 2022.

John Ryan est aussi un international irlandais. Il totalise 24 sélections avec le maillot vert du XV du Trèfle et a remporté le Tournoi des Six nations 2018. L'entraîneur principal des Gallagher Chiefs, Clayton McMillan, a déclaré : "C'est un coup dur de perdre Angus Ta'avao pour la saison. Il est un leader influent et une grande personnalité dans notre environnement. Trouver un remplaçant avec une expérience relative n'a pas été facile et nous sommes ravis d'avoir atterri avec John"

Le joueur lui s'est montré très enthousiaste à l'idée de démarrer cette nouvelle aventure : "C'est un défi très excitant que moi-même et ma famille sommes très impatients de relever. Les Gallagher Chiefs sont une équipe de premier ordre et je suis impatient d'ajouter ce que je peux à leur vision et à leurs objectifs pour la saison à venir."