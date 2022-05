L’ancien centre du Stade Français, arrivé en 2017 chez les Maritimes, va en effet s’en aller dès cet été, un an avant la fin de son contrat. Il prendra la direction Toulon, le club où il a été formé et où il a évolué jusqu’en 2012. Un accord a été trouvé entre le joueur, La Rochelle et Toulon. Encore en lice en Top 14 et champions cup, Sinzelle aura sans doute à coeur de finir en beauté son aventure rochelaise en essayant de remporter un titre.