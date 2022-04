Clermont a trouvé son nouvel entraîneur de la défense, et il se nomme Jared Payne. L'ancien arrière, d'origine néo-zélandaise va débarquer en Auvergne avec un beau CV malgré son jeune âge (36 ans). Après avoir évolué en Super Rugby sous les couleurs des Chiefs, des Crusaders puis des Blues, il a débarqué en Ulster il y a dix ans maintenant. Six saisons en tant que joueur puis dans le staff de la province irlandaise. Depuis 2018, Jared Payne est le responsable de la défense des Ulstermen, qui détiennent la mailleure défense actuelle de l'United Rugby Championship devant le Leinster. Jono Gibbes se réjouit de l'arrivée de Payne, qu'il a dirigé lorsqu'il était manager de l'Ulster : "Jared est un entraineur extrêmement précis, appliqué et rigoureux. C’est un homme qui fédère autour de ses idées et sera capable de nous faire évoluer positivement aussi bien stratégiquement que techniquement dans le domaine de la défense qui est hautement stratégique dans le rugby moderne."

Jared Payne arrivera donc en juillet prochain à Clermont, il s'est engagé pour deux saisons. Benson Stanley, l'actuel entraîneur de la défense clermontoise, sera lui en charge de la technique individuelle de chaque joueur la saison prochaine. "Benson aura comme objectif de faire progresser chaque joueur, du plus novice au plus expérimenté, sur sa technique individuelle et ses attitudes dans le jeu, explique Jono Gibbes. Cela intégrera la technique défensive mais pas seulement. Nous devons mettre en place des structures plus organisées sur le jeu au pied, les duels aériens, les réceptions de coup d’envoi… tous ces gestes individuels qui font la différence au très haut-niveau et sur lesquels nous devrons faire progresser chacun de nos joueurs."